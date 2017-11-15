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13:38, 15 ноября 2017 96
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В Сасовском районе сделают новый водоем

В Сасовском районе сделают новый водоем

После обращения жителей села Бастанова в Сасовском районе решили оборудовать водоем. Об этом пишет ИД «Пресса».

Водоем размером 70 на 30 метров появится параллельно реке Лее, которая напитает его водой. Отмечается, что котлован уже готов. По замыслу инициаторов проекта, туда завезут песок, оборудуют пирс для забора воды.

«Со временем здесь будет зона отдыха, место для купания, а возможно, кто-то проявит инициативу и зарыбит искусственный водоем, но это уже зависит только от желания бастановцев, инициативы местных. Администрация Демушкинского сельского поселения рассчитывает и надеется, что весной-летом 2018 года предприниматели и все неравнодушные люди Демушкинского поселения примут активное участие в обустройстве пруда и организации зоны отдыха», — рассказал глава поселения Владимир Самойлов.

Фото ИД «Пресса»


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