Более тысячи рязанских семей получат гуманитарную помощь

Более тысячи семей Рязанской области получат гуманитарную помощь. Об этом сообщила
Акцию организовали при поддержке фонда продовольствия «Русь». В ее рамках более тысячи семей получат 12 тысяч 668 упаковок детского питания «Малютка».
Продукцию направят в муниципальные образования, где ее затем получат семьи с детьми до одного года, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетные, малообеспеченные и неполные, а также воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также фонд совместно с правительством реализует программу «Продукты — в помощь маме». В рамках проекта семьи с трудной жизненной ситуацией обеспечиваются кисломолочной продукцией. С начала 2017 года поддержку получили более 7 тысяч 200 семей.
По словам Николая Любимова, в регионе активо вовлекают бизнес-сообщества в благотворительную деятельность, социально ответственным предприятиям «оказывается вся необходимая поддержка».