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21:45, 15 ноября 2017 241
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Более тысячи рязанских семей получат гуманитарную помощь

Более тысячи рязанских семей получат гуманитарную помощь

Более тысячи семей Рязанской области получат гуманитарную помощь. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Акцию организовали при поддержке фонда продовольствия «Русь». В ее рамках более тысячи семей получат 12 тысяч 668 упаковок детского питания «Малютка».

Продукцию направят в муниципальные образования, где ее затем получат семьи с детьми до одного года, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетные, малообеспеченные и неполные, а также воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также фонд совместно с правительством реализует программу «Продукты — в помощь маме». В рамках проекта семьи с трудной жизненной ситуацией обеспечиваются кисломолочной продукцией. С начала 2017 года поддержку получили более 7 тысяч 200 семей.

По словам Николая Любимова, в регионе активо вовлекают бизнес-сообщества в благотворительную деятельность, социально ответственным предприятиям «оказывается вся необходимая поддержка».


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