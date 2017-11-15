Авиакомпания «Победа» отменила ограничение на вес ручной клади. Провозить теперь можно лубую ручную кладь, если она вписывается в установленные размеры, пишет «
Габариты не должны превышать 36×30×27.
«Даже если вы хотите перевезти 16-килограммовую гирю, если она помещается в калибратор, то пожалуйста», — расскащао гендиректор компании Андрей Калмыков.
«Люди, летящие с костюмами в портпледах, могут столкнуться с некоторыми неудобствами: у нас, в отличие от традиционных перевозчиков, нет гардеробов, но если пассажир хочет перевезти костюм и он помещается в калибратор, то он может это сделать», — добавил Калмыков.
Роллаторы, костыли, складные кресла-коляски, детские автолюльки можно перевозить бесплатно и на отдельной багажной полке без учета их замеров.
Также норму провоза ручной клади установили в «не менее 5 кг». Теперь компания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 кг, но по желанию перевозчика граница может быть смещена в сторону увеличения.
Ранее Минтранс