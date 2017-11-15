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14:54, 15 ноября 2017 219
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Авиакомпания «Победа» отменила ограничение на вес ручной клади

Авиакомпания «Победа» отменила ограничение на вес ручной клади

Авиакомпания «Победа» отменила ограничение на вес ручной клади. Провозить теперь можно лубую ручную кладь, если она вписывается в установленные размеры, пишет «Коммерсант».

Габариты не должны превышать 36×30×27.

«Даже если вы хотите перевезти 16-килограммовую гирю, если она помещается в калибратор, то пожалуйста», — расскащао гендиректор компании Андрей Калмыков.

«Люди, летящие с костюмами в портпледах, могут столкнуться с некоторыми неудобствами: у нас, в отличие от традиционных перевозчиков, нет гардеробов, но если пассажир хочет перевезти костюм и он помещается в калибратор, то он может это сделать», — добавил Калмыков.

Роллаторы, костыли, складные кресла-коляски, детские автолюльки можно перевозить бесплатно и на отдельной багажной полке без учета их замеров.

Также норму провоза ручной клади установили в «не менее 5 кг». Теперь компания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 кг, но по желанию перевозчика граница может быть смещена в сторону увеличения.

Ранее Минтранс опубликовал новые правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах.


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