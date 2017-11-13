«Зеленый сад» заплатит 100 тысяч рублей за лучшую идею новогоднего оформления Рязани

Строительная компания «Зеленый сад» объявляет конкурс на лучшую идею оформления Рязани к Новому году. В конкурсе могут принять участие все желающие — как простые жители города, так и профессиональные дизайнеры, архитекторы, декораторы и авторские коллективы, говорится в сообщении на сайте компании.

Идею можно оформить как в виде графической работы, так и в виде текстового описания. К рассмотрению принимаются любые идеи: от предложений по созданию какого-либо декора или арт-объекта на конкретной локальной территории до концепций праздничного оформления города в целом.

Основной целью конкурсной работы является не детальная художественная проработка всех элементов, а предложение оригинальной идеи, которую ранее не использовали в праздничном оформлении города.

Предложение сформировать и возглавить жюри конкурса направлено главе администрации Рязани. Жюри выберет победителя, который получит главную премию — 100 тыяч рублей.

Кроме того, компания «Зеленый сад» приглашает средства массовой информации составить из своих представителей журналистское жюри, которое определит своего победителя. Ему достанется премия в 50 тысяч рублей.

Работы на конкурс принимаются с 10 по 30 ноября 2017 года в офисе компании «Зеленый сад» по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, дом №2, а также по электронной почте на адрес: newyear@green-garden.ru .

В срок с 1 по 10 декабря пройдет рассмотрение работ и объявление победителей. Лучшую из представленных идей по согласованию с администрацией города «Зеленый сад» воплотит в жизнь уже к новогодним праздникам в честь наступления 2018 года.

«Компания специально учредила две премии, чтобы в конкурсе могли принять участие как профессиональные коллективы и организации, так и каждый житель города Рязани. Мы гордимся нашим городом и хотим все вместе сделать его прекраснее», — отметили в компании.