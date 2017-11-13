Рязанским предпринимателям расскажут, как получать госзаказы. Прио-Внешторгбанк и Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проведут семинар о тендерах, сообщили в пресс-службе банка.
Специалистам малого и среднего бизнеса расскажут о возможностях, которые дает участие в государственных закупках, о «подводных камнях», научат правильно оформлять заявки. Кроме того, сотрудники ФАС расскажут о защите предпринимателей от неисполнения контракта другой стороной, а бизнесмены, для которых участие в тендерах является приоритетом, поделятся опытом.
Бесплатный семинар пройдет 16 ноября в конференц-зале центрального офиса банка на улице Есенина, количество мест ограничено.
Начало в 16 часов. Записаться можно по телефону: (4912) 200-003
Справка
Центр поддержки предпринимательства Рязанской области создан в 2017 году в целях оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям региона. Деятельность Центра направлена на предоставление бесплатных консультационных услуг профильных экспертов по различным вопросам; проведение бесплатных обучающих тренингов; оказание содействия в популяризации продукции и в приведении её в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование). Центр также организует участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и всероссийского уровня.
Подробную информацию о деятельности Центра можно получить на