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10:02, 13 ноября 2017 103

Рязанским предпринимателям расскажут, как получать госзаказы

Рязанским предпринимателям расскажут, как получать госзаказы

Рязанским предпринимателям расскажут, как получать госзаказы. Прио-Внешторгбанк и Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проведут семинар о тендерах, сообщили в пресс-службе банка.

Специалистам малого и среднего бизнеса расскажут о возможностях, которые дает участие в государственных закупках, о «подводных камнях», научат правильно оформлять заявки. Кроме того, сотрудники ФАС расскажут о защите предпринимателей от неисполнения контракта другой стороной, а бизнесмены, для которых участие в тендерах является приоритетом, поделятся опытом.

Бесплатный семинар пройдет 16 ноября в конференц-зале центрального офиса банка на улице Есенина, количество мест ограничено.

Начало в 16 часов. Записаться можно по телефону: (4912) 200-003

Справка

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области создан в 2017 году в целях оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям региона. Деятельность Центра направлена на предоставление бесплатных консультационных услуг профильных экспертов по различным вопросам; проведение бесплатных обучающих тренингов; оказание содействия в популяризации продукции и в приведении её в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование). Центр также организует участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и всероссийского уровня.

Подробную информацию о деятельности Центра можно получить на сайте или в официальной группе «ВКонтакте».


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