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21:13, 13 ноября 2017 284
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Льговская школа исправила недочеты сайта до суда 1

Льговская школа исправила недочеты сайта до суда

Льговская школа исправила недочеты своего сайта до суда. Заседание должно было пройти 13 ноября, но прокурор отозвал иск, пишет издательство «Пресса».

Представитель надзорного органа обратился в суд из-за ненадлежащего состояния сайта школы, где отсутствовала гиперссылка на версию для слабовидящих и не было указано, что обучение ведется на русском языке.

Как выяснилось, нарушения на сайте исправили еще до 13 ноября.

«Требования к оформлению сайтов меняются достаточно быстро, и порой мы просто не успеваем за ними. Хотя, конечно, нашей вины это ничуть не умаляет — как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности, — отметил директор школы Сергей Хлыстов. — Поэтому иск прокуратуры я считаю абсолютно справедливым и обоснованным. Все недочеты мы исправили буквально за два дня».

Фото издательства «Прессы»


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