Льговская школа исправила недочеты сайта до суда

Льговская школа исправила недочеты своего сайта до суда. Заседание должно было пройти 13 ноября, но прокурор отозвал иск, пишет издательство «
Представитель надзорного органа
Как выяснилось, нарушения на сайте исправили еще до 13 ноября.
«Требования к оформлению сайтов меняются достаточно быстро, и порой мы просто не успеваем за ними. Хотя, конечно, нашей вины это ничуть не умаляет — как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности, — отметил директор школы Сергей Хлыстов. — Поэтому иск прокуратуры я считаю абсолютно справедливым и обоснованным. Все недочеты мы исправили буквально за два дня».
Фото издательства «Прессы»