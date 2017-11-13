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9:42, 13 ноября 2017 479
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Блогер Варламов вновь раскритиковал сквер в Михайлове

Блогер Варламов вновь раскритиковал сквер в Михайлове

Блогер Илья Варламов опубликовал в своем LiveJournal ответ на реакцию о новом сквере в Михайлове. Ранее он уже высмеивал этот сквер, на что последовал ответ издательства «Пресса».

«Они ****** [обнаглели]", — написал блогер.

«Я совсем не против того, что в бедных регионах хоть что-то делают, чтобы улучшить городскую среду. Я против того, чтобы на этом пиарились всякие жулики», — добавил он.

«Может быть, мне надо благодарить водителя автобуса за то, что он соизволил приехать утром на остановку? Может быть, мне надо благодарить мэра за то, что в кране вода горячая», — высказался он.

Как отмечало ИД «Пресса», инициатива благоустройства в Михайлове идет «снизу» — от жителей. По словам Варламова, ранее сквер выглядел приятней. Блогер написал, что место можно «облагородить — сделать нормальные газоны, уличную мебель, освещение, и был бы действительно хороший сквер».

Напомним, обновленный сквер в Михайлове открыли 4 ноября.

Фото ИД «Пресса»


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