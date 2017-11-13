Блогер Варламов вновь раскритиковал сквер в Михайлове

Блогер Илья Варламов
«Они ****** [обнаглели]", — написал блогер.
«Я совсем не против того, что в бедных регионах хоть что-то делают, чтобы улучшить городскую среду. Я против того, чтобы на этом пиарились всякие жулики», — добавил он.
«Может быть, мне надо благодарить водителя автобуса за то, что он соизволил приехать утром на остановку? Может быть, мне надо благодарить мэра за то, что в кране вода горячая», — высказался он.
Как отмечало ИД «Пресса», инициатива благоустройства в Михайлове идет «снизу» — от жителей. По словам Варламова, ранее сквер выглядел приятней. Блогер написал, что место можно «облагородить — сделать нормальные газоны, уличную мебель, освещение, и был бы действительно хороший сквер».
Напомним, обновленный сквер в Михайлове
Фото ИД «Пресса»