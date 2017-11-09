Рязанцы ответили на реакцию Варламова о новом сквере в Михайлове

ИД « Пресса » опубликовало ответ на реакцию блогера Ильи Варламова о новом сквере в Михайлове. Как отметило издание, «благодарить президента и губернатора есть за что».

Блогер высмеял сквер в Михайлове и отметил, что при его создании использовали «самую дешевую плитку, две убогие лавочки, фонари и три куста».

«Так вот. Чудо — не чудо, а сквер сделали по программе „Формирование комфортной городской среды“, о запуске которой сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. А финансирование проектов по благоустройству делят между собой федеральный и региональный бюджеты при участии муниципальных. То есть, как ни крути, а благодарить президента и губернатора есть за что», — пишет «Пресса».

Издательство отмечает, что инициатива благоустройству благоустройства Михайлова проявляли местные жители.

«Инициатива же благоустройства в Михайлове идет „снизу“ — от жителей идет „снизу“ — от жителей. Захотели люди новый сквер на месте старого (он на фото внизу) — и получили. А в прошлом году захотели городской сад и памятник архангелу Михаилу — и тоже получили. И городские власти, те самые „чиновники“, которых принято ругать, выполнили просьбу жителей, людей, с которыми живут бок о бок. Потому что московский блогер увидел, прокукарел — и дальше побежал, а некоторые люди, не поверите, всю жизнь в Михайлове проживут. На них и ориентируются», — добавили в сообщении.

«Впрочем, это наше скромное провинциальное мнение. Безусловно, из модного московского ресторана оценивать благоустройство рязанского райцентра куда удобнее. Особенно, если знать, что с тебя-то за это самое благоустройство никто не спросит», — заключило издательство.