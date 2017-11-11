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14:36, 11 ноября 2017 742
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Задержанного в Ижевске мужчину заподозрили в намеренном отсоединении шланга газа

Задержанного в Ижевске мужчину заподозрили в намеренном отсоединении шланга газа

Мужчину, задержанного в Ижевске по делу об обрушении дома, заподозрили в намеренном отсоединении шланга газа. По версии следствия, он отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя, передает «Интерфакс».

По словам источника агентства, подозреваемый «решил умышленно совершить убийство жильцов общеопасным способом и уничтожить их имущество». Мужчина заявил следователям, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».

«Подозреваемый считал, что услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали», — отметил источник.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве, у следствия есть сомнения в его психическом здоровье, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске обрушился днем 9 ноября. Погибли семь человек, пострадали еще десять. Основная версия трагедии — хлопок газа. Эпицентром взрыва стала квартира на третьем этаже.

Момент обрушения попал на видео.


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