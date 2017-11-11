Задержанного в Ижевске мужчину заподозрили в намеренном отсоединении шланга газа

Мужчину, задержанного в Ижевске по делу об обрушении дома, заподозрили в намеренном отсоединении шланга газа. По версии следствия, он отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя, передает «
По словам источника агентства, подозреваемый «решил умышленно совершить убийство жильцов общеопасным способом и уничтожить их имущество». Мужчина заявил следователям, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».
«Подозреваемый считал, что услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали», — отметил источник.
В отношении мужчины
Напомним, угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске
Момент обрушения