В последний раз пропавшего рязанца видели в клубе

В последний раз пропавшего Максима Маркина видели в одном из клубов города в ночь на 6 ноября. Об этом RZN.info рассказали знакомые мужчины.
В этот же день рязанец перестал выходить на связь, в Viber он был последний раз 7 ноября. Кроме того, Маркин молча удалил свою страничку «ВКонтакте», а также профиль в Instagram.
В Рязани мужчина живет с женой и четырехлетней дочкой. «Он очень заботливый и любящий отец. Он всегда везде с девочкой. И нам всем ужасно странно, что такое случилось», — отметила собеседница.
Напомним, Маркин работает
Фото предоставили знакомые Максима Маркина