На кругу у «Европы» в аварию попал учебный автомобиль. Об этом сообщил пользователь группы «
ДТП произошло в субботу, 11 ноября, в Песочне.
«Каждую неделю бьются машины на Круговом движении около „Европы.“ Нет ни знаков, ни разметки. Вот сегодня опять авария. Учебная машина выезжала из „Европы“ на круг, а с круга выезжала другая машина с включенным поворотником направо (можно было подумать, что она продолжает маневр по круговому движению). Может быть было недопонимание или не знание правил… результат — авария. И постоянно бьются у этого въезда из „Европы“», — написал очевидец происшествия.
Официальных комментариев о произошедшем нет.
Напомним, новые правила проезда кругового движения