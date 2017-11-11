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11:57, 11 ноября 2017 514
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На кругу у «Европы» в аварию попал учебный автомобиль

На кругу у «Европы» в аварию попал учебный автомобиль

На кругу у «Европы» в аварию попал учебный автомобиль. Об этом сообщил пользователь группы «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в субботу, 11 ноября, в Песочне.

«Каждую неделю бьются машины на Круговом движении около „Европы.“ Нет ни знаков, ни разметки. Вот сегодня опять авария. Учебная машина выезжала из „Европы“ на круг, а с круга выезжала другая машина с включенным поворотником направо (можно было подумать, что она продолжает маневр по круговому движению). Может быть было недопонимание или не знание правил… результат — авария. И постоянно бьются у этого въезда из „Европы“», — написал очевидец происшествия.

Официальных комментариев о произошедшем нет.

Напомним, новые правила проезда кругового движения вступили в силу в среду, 8 ноября. Фото Лены Бусуриной


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