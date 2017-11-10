Владимир Колокольцев поздравил рязанцев с днем полиции

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил рязанцев с днем сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила
«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей, склоняем головы перед их подвигом и бережно храним светлую память о героях», — отметил министр в сообщении.
Он также выразил признательность ветеранам за поддержку и помощь в обучении и воспитании молодого поколения полицейских.
Колокольцев пожелал сотрудникам МВД крепкого здоровья, счастья и благополучия.