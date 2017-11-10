Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:39, 10 ноября 2017 282
 0    0

Владимир Колокольцев поздравил рязанцев с днем полиции

Владимир Колокольцев поздравил рязанцев с днем полиции

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил рязанцев с днем сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей, склоняем головы перед их подвигом и бережно храним светлую память о героях», — отметил министр в сообщении.

Он также выразил признательность ветеранам за поддержку и помощь в обучении и воспитании молодого поколения полицейских.

Колокольцев пожелал сотрудникам МВД крепкого здоровья, счастья и благополучия.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:18, 10 ноября 2017
Российских студентов выселят из общежитий на время проведения Чемпионата мира по футболу
8:39, 10 ноября 2017
Владимир Колокольцев поздравил рязанцев с днем полиции
20:36, 9 ноября 2017
Рязанцы ответили на реакцию Варламова о новом сквере в Михайлове 2
20:08, 9 ноября 2017
Рязанские полицейские выдворили из страны 12 иностранцев. Видео
19:34, 9 ноября 2017
Автоинспекторы предупредили рязанских водителей об ухудшении видимости на дорогах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Основатель и директор «Центра-Тур» рассказала RZN.info, как оставаться одновременно успешным и честным бизнесменом.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 57 877
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 11
13:28, 31 октября 2017 32 863
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
11:14, 7 ноября 2017 20 948
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 3
16:40, 4 ноября 2017 18 232
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
8:47, 9 ноября 2017 18 115
На Северной окружной перевернулся автомобиль — соцсети
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум