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15:19, 10 ноября 2017 948

В ТЦ «Барс Премиум» прошел социальный квест для воспитанников интернатов

В ТЦ «Барс Премиум» прошел социальный квест для воспитанников интернатов

Участники социального квеста для воспитанников интернатов Рязанской области посетили предприятие ГК «Барс». Им предложили обустроить «Квартиру своей мечты», рассказали RZN.info в пресс-службе организации.

Квест прошел в торговом центре «Барс Премиум». Подросткам предстояло из большого ассортимента мебели выбрать ту, которая сможет разместиться в предложенной планировке квартиры. Также нужно было учесть практичность и доступность по цене.

Участникам помогали студенты-волонтеры и консультанты торгового центра. Все ребята справились с заданием, после чего их накормили в ресторане «Сковорода».

Квест был частью Дня самостоятельности в рамках адаптационного лагеря «Шаг в будущее», который в пятый раз провело областное министерство образования.

Цель лагеря — подготовить воспитанников к взрослой жизни, дать базовые навыки ориентации в обществе и решения бытовых проблем. В частности, квест по подбору правильной мебели связан с тем, что по выходе из интернатов сироты получают от государства собственное жилье и им важно уметь обустраивать его.


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