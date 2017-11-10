В ТЦ «Барс Премиум» прошел социальный квест для воспитанников интернатов

Участники социального квеста для воспитанников интернатов Рязанской области посетили предприятие ГК «
Квест прошел в торговом центре «
Участникам помогали студенты-волонтеры и консультанты торгового центра. Все ребята справились с заданием, после чего их накормили в ресторане «Сковорода».
Квест был частью Дня самостоятельности в рамках адаптационного лагеря «Шаг в будущее», который в пятый раз провело областное министерство образования.
Цель лагеря — подготовить воспитанников к взрослой жизни, дать базовые навыки ориентации в обществе и решения бытовых проблем. В частности, квест по подбору правильной мебели связан с тем, что по выходе из интернатов сироты получают от государства собственное жилье и им важно уметь обустраивать его.