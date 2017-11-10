Осужденному рязанцу добавили полтора года исправительных работ за неуважение к суду

Осужденному за убийство рязанцу добавили полтора года исправительных работ за неуважение к суду. Об этом сообщили на
Подсудимый находился в зале Советского районного суда 11 мая 2017 года при рассмотрении уголовного дела. Его обвиняли в убийстве двух человек. После оглашения вердикта мужчина оскорбил присяжных заседателей нецензурными и оскорбительными словами.
Суд назначил назначил полтора года исправительных работ, а на основании части 5 статьи 69 УК РФ — 23 года 10 дней исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года и штрафом 20 тысяч рублей.