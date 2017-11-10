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13:05, 10 ноября 2017 413
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Осужденному рязанцу добавили полтора года исправительных работ за неуважение к суду

Осужденному рязанцу добавили полтора года исправительных работ за неуважение к суду

Осужденному за убийство рязанцу добавили полтора года исправительных работ за неуважение к суду. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Подсудимый находился в зале Советского районного суда 11 мая 2017 года при рассмотрении уголовного дела. Его обвиняли в убийстве двух человек. После оглашения вердикта мужчина оскорбил присяжных заседателей нецензурными и оскорбительными словами.

Суд назначил назначил полтора года исправительных работ, а на основании части 5 статьи 69 УК РФ — 23 года 10 дней исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года и штрафом 20 тысяч рублей.


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