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9:43, 1 ноября 2017 286
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В Нью-Йорке уроженец Узбекистана въехал в толпу на грузовике, погибли восемь человек

В Нью-Йорке уроженец Узбекистана въехал в толпу на грузовике, погибли восемь человек

В теракте в Нью-Йорке погибли восемь человек. Во вторник, 31 октября, в районе мемориала одиннадцатого сентября террорист на грузовике наехал на прохожих и велосипедистов, передает «РИА Новости».

Мужчина проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, врезался в школьный автобус и другой автомобиль. В результате шесть человек погибли на месте и двое скончались в больнице, более десяти пострадали.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио охарактеризовал произошедшее как теракт.

В сообщении отметили, что 29-летнего уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова ранили и задержали полицейские. Он проживал в США с 2010 года и работал водителем в Uber. Саипов оставил в грузовике записку, где заявил о том, что действовал во имя «Исламского государства» (запрещеная в РФ организация).


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1 день назад
Потому что Пастернак. В Рязани представили новую марку мебельных фасадов

Потому что Пастернак. В Рязани представили новую марку мебельных фасадов

Новый бренд запустила компания, работающая на рынке уже 17 лет и получившая за это время большой опыт и авторитет.

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