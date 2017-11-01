В Нью-Йорке уроженец Узбекистана въехал в толпу на грузовике, погибли восемь человек

В теракте в Нью-Йорке погибли восемь человек. Во вторник, 31 октября, в районе мемориала одиннадцатого сентября террорист на грузовике наехал на прохожих и велосипедистов, передает «
Мужчина проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, врезался в школьный автобус и другой автомобиль. В результате шесть человек погибли на месте и двое скончались в больнице, более десяти пострадали.
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио охарактеризовал произошедшее как теракт.
В сообщении отметили, что 29-летнего уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова ранили и задержали полицейские. Он проживал в США с 2010 года и работал водителем в Uber. Саипов оставил в грузовике записку, где заявил о том, что действовал во имя «Исламского государства» (запрещеная в РФ организация).