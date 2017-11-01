Двоих полицейских из Петербурга арестовали за похищение человека

В Санкт-Петербурге заключили под стражу двоих полицейских и их сообщника, которые подозреваются в похищении человека. Они пробудут под арестом до 13 декабря, передает
По версии следствия, злоумышленники напали на местного жителя, надели на него наручники, увезли и потребовали выкуп в размере 300 тысяч рублей. Заложника отпустили после того, как его знакомый передал подозреваемым часть суммы — 60 тысяч.
«Максимальная санкция инкриминируемой подозреваемым статьи „Похищение человека“ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.