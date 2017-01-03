Рязанское МЧС напомнило об опасности выхода на лед в оттепель

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Об этом напомнила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

Выходить на лед запрещается, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней.

В периоды повышения температуры воздуха верхний слой льда начинает подтаивать, и образуются наслуды из замерзшего мокрого снега. Он менее прочный, чем лед, и легко разрушается. Поэтому общая толщина льда, которая учитывается для определения его прочности, может быть обманчивой

Тонкий лед обычно находится у берегов на изгибах и излучинах, около вмерзших предметов, деревьев и камыша, в районе подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее десяти сантиметров в пресной воде.

Также лед небезопасен в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка — прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

«Если вы провалились под лед, нужно не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. Широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. По возможности нужно перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. Попытайтесь осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, нужно медленно откатится от кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Если кто-либо провалился под лед, МЧС советует вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. Если вы не один, то нужно лечь на лед и двигаться друг за другом, подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.

За три-четыре метра от полыньи необходимо протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. Нужно осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны. Далее доставьте пострадавшего в теплое помещение, снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

Вызовите спасателей по номеру 01 или 101.