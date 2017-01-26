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19:45, 26 января 2017 281
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Советник президента предложил ограничить интернет в России

Советник президента предложил ограничить интернет в России

Советник президента Герман Клименков предложил ограничить интернет в России. По его словам, это единственная возможность обеспечить информационную безопасность в стране, передает «Интерфакс».

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — сказал Клименко на лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество».

По мнению советника президента, большим недостатком является то, что иностранные компании, работающие на территории РФ, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.

«Мы находимся в странной позиции, когда на территории России находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What’s app и попросить отключить шифрование», — прокомментировал Клименко.

Он заявил, что «любое уважающее себя государство должно выкинуть» иностранные мессенджеры и соцсети, если те отказываются сотрудничать с органами.


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