Советник президента предложил ограничить интернет в России

Советник президента Герман Клименков предложил ограничить интернет в России. По его словам, это единственная возможность обеспечить информационную безопасность в стране, передает «
«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — сказал Клименко на лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество».
По мнению советника президента, большим недостатком является то, что иностранные компании, работающие на территории РФ, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.
«Мы находимся в странной позиции, когда на территории России находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What’s app и попросить отключить шифрование», — прокомментировал Клименко.
Он заявил, что «любое уважающее себя государство должно выкинуть» иностранные мессенджеры и соцсети, если те отказываются сотрудничать с органами.