На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв

На ТЭЦ-1 в Пензе прогремел взрыв. Один человек погиб. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «
Над турбиной №5 на площади 600 квадратных метров обрушилась часть кровли. Этому предшествовал хлопок баллона в одном из цехов.
Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ подтвердил гибель сварщика.
«В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт). Последствий для потребителя не было», — отметили в Минэнерго.
В настоящее время на ТЭЦ ведется разбор завалов. Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.
Пензенская ТЭЦ-1 — производственное подразделение филиала «Пензенский» «Т Плюс». Ее ввели в эксплуатацию в 1943 году. ТЭЦ находится на берегу реки Суры в трех километрах от центра Пензы.