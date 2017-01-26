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15:49, 26 января 2017 393
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На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв

На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв

На ТЭЦ-1 в Пензе прогремел взрыв. Один человек погиб. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «РИА Новости».

Над турбиной №5 на площади 600 квадратных метров обрушилась часть кровли. Этому предшествовал хлопок баллона в одном из цехов.

Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ подтвердил гибель сварщика.

«В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт). Последствий для потребителя не было», — отметили в Минэнерго.

В настоящее время на ТЭЦ ведется разбор завалов. Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.

Пензенская ТЭЦ-1 — производственное подразделение филиала «Пензенский» «Т Плюс». Ее ввели в эксплуатацию в 1943 году. ТЭЦ находится на берегу реки Суры в трех километрах от центра Пензы.


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