В сети появилось новое видео взрыва автомобиля на улице Свободы. Соответствующий ролик опубликовали на видеохостинге YouTube.
Напомним, автомобиль Suzuki взорвался около 16 часов в среду, 18 января. За рулем находилась женщина. Как заявили в следственном комитете, причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство, закрепленное на кузове автомобиля под водительским сиденьем. Женщину в тяжелом состоянии с травмами ног доставили в ОКБ, где прооперировали. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.