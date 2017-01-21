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16:50, 21 января 2017 457
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В сети появилось новое видео взрыва автомобиля на улице Свободы

В сети появилось новое видео взрыва автомобиля на улице Свободы

В сети появилось новое видео взрыва автомобиля на улице Свободы. Соответствующий ролик опубликовали на видеохостинге YouTube.

Напомним, автомобиль Suzuki взорвался около 16 часов в среду, 18 января. За рулем находилась женщина. Как заявили в следственном комитете, причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство, закрепленное на кузове автомобиля под водительским сиденьем. Женщину в тяжелом состоянии с травмами ног доставили в ОКБ, где прооперировали. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.


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