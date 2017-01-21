Телеканал «Россия 24» рассказал о расстреле рязанских грибников

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о расстреле рязанских грибников. В нем показали кадры, снятые в момент следственного эксперимента.
Напомним, в пятницу, 20 января, в областном суде
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Телеканал «Россия 24» показал сюжет о расстреле рязанских грибников. В нем показали кадры, снятые в момент следственного эксперимента.
Напомним, в пятницу, 20 января, в областном суде
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Если вина рязанки Ольги В. будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы (мошенничество в особо крупном размере) и штраф до одного миллиона рублей.