Выжившая при расстреле рязанка считает приговор достаточным

Рязанка, выжившая при расстреле на конопляном поле, считает наказание осужденному достаточным. Об этом она сказала журналистам в пятницу, 20 января. Женщина сообщила, что удовлетворена приговором и не будет его обжаловать. Также она рассказала, что ее здоровье практически восстановилось.
Напомним, 20 января областной суд приговорил мужчину, стрелявшему в чету грибников в июле 2015 года, к 23 годам строгого режима. По версии следствия, преступник расстрелял семейную пару, случайно зашедшую на его конопляное поле. Мужчина погиб на месте, его жена выжила. Также подсудимому вменялось культивирование, покупка, хранение наркотиков, угон автомобиля, незаконное приобретение, передача, переделка и хранение огнестрельного оружия. Кроме того, двух его сыновей обвинили в пособничестве незаконному культивированию растений, содержащих наркотические средства, старшего также в незаконном лишении свободы. Старший получил 5 лет общего режима, младший — четырге года условно.