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13:17, 20 января 2017 2 252
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Расстрелявший грибников рязанец получил более двадцати лет

Расстрелявший грибников рязанец получил более двадцати лет

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанская семья, в июле 2015 года расстрелявшая чету грибников, получила значительные сроки лишения свободы. Один из троих получил условный срок. Приговор огласили в областном суде в пятницу, 20 января.

Мурада Агджаева приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Старшего сына Асимана приговорили к пяти годам общего режима, младшего — Эмина к четырем годам условно.

Напомним, они расстреляли супружескую пару, случайно зашедшую на их конопляное поле у села Стенькино. Мужчина погиб на месте, его жена выжила. Одного преступника задержали в Рязанской области, двое сбежали, но были пойманы на границе Ставропольского края и Дагестана.

Отца судили по обвинению в убийстве с особой жестокостью с целью скрыть другие преступления (пункты «д», «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса), покушении на убийство в отношении двух лиц с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (часть 3 статьи 30, пункты «а», «д», «к» части 2 статьи 105), незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228), незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере (пункт «в» части 2 статьи 231), угоне автомобиля (часть 1 статьи 166), незаконной передаче, хранении и ношении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222), незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (части 1 статьи 222), незаконной переделке огнестрельного оружия (часть 1 статьи 223).

Обоих сыновей обвинили в пособничестве в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере (пункт «в» части 2 статьи 231), Асимана — также в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в отношении двух лиц (пункты «а», «г», «ж» части 2 статьи 127).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

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