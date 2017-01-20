Расстрелявшим грибников рязанцам начали оглашать приговор. Фото

В областном суде в пятницу, 20 января, начали оглашать приговор расстрелявшим грибников рязанцам.
В преступлении обвиняются трое рязанцев: отец и двое сыновей. Двое из них во время оглашения приговора находятся за решеткой в зале суда, один из сыновей — на скамье подсудимых. Также в суд пришла потерпевшая. Ожидается, что приговор вынесут во второй половине дня пятницы.
Напомним, подозреваемые расстреляли супружескую пару, случайно зашедшую на их конопляное поле у села Стенькино. Мужчина погиб на месте, его жена выжила. Одного преступника задержали в Рязанской области, двое сбежали, но были пойманы на границе Ставропольского края и Дагестана.
Отцу судили по обвинению в убийстве с особой жестокостью с целью скрыть другие преступления (пункты «д», «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса), покушении на убийство в отношении двух лиц, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (часть 3 статьи 30, пункты «а», «д», «к» части 2 статьи 105), незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228), незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере (пункт «в» части 2 статьи 231), угоне автомобиля (часть 1 статьи 166), незаконной передаче, хранении и ношении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222), незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (части 1 статьи 222), незаконной переделке огнестрельного оружия (часть 1 статьи 223).
Обоих сыновей обвинили в пособничестве в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере (пункт «в» части 2 статьи 231). Одному — также в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в отношении двух лиц (пункты «а», «г», «ж» части 2 статьи 127).