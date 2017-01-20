Осужденные за расстрел рязанских грибников полностью не признали вину

Осужденные за расстрел рязанских грибников полностью не признали свою вину. Об этом журналистам рассказал прокурор Михаил Зайцев в пятницу, 20 января.
По его словам, отец семьи отрицал отягчающие обстоятельства своих преступлений, а оба его сына заявили, что не знали о выращивании конопли родителем. Кроме того, все трое назвали недостоверными свои показания, данные в ходе следствия.
Напомним, в пятницу отца приговорили к 23 годам строгого режима, старшего сына — к 5 годам общего, младший получил 4 года условно. По версии следствия, в июле 2015 года отец расстрелял семейную пару, случайно зашедшую на его конопляное поле. Мужчина погиб на месте, его жена выжила. Также ему вменялось культивирование, покупка, хранение наркотиков, угон автомобиля, незаконное приобретение, передача, переделка и хранение огнестрельного оружия. Суд вынес приговор не по всем пунктам, отметили в пресс-службе суда. Обоих сыновей обвинили в пособничестве незаконному культивированию растений, содержащих наркотические средства, старшего также в незаконном лишении свободы.