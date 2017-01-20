Главврач ОКБ прокомментировал состояние пострадавшей от взрыва рязанки. Видео

Главврач ОКБ Александр Кузнецов прокомментировал состояние пострадавшей от взрыва рязанки. В сюжете ГТРК «
Кузнецов сообщил, что пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Он подтвердил, что женщине провели операцию, с ней «все хорошо». Сейчас она находится в реанимации.
Ранее RZN.info сообщал, что к палате взорванной в машине рязанки
Напомним, автомобиль «Сузуки» взорвался около 16 часов в среду, 18 января. За рулем находилась женщина. Как заявили в следственном комитете, причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство, закрепленное на кузове автомобиля под водительским сиденьем. Женщину в тяжелом состоянии с травмами ног доставили в ОКБ, где прооперировали. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.