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12:49, 20 января 2017 1 848
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Администрация напомнила рязанцам правила зачисления первоклассников в школы

Администрация напомнила рязанцам правила зачисления первоклассников в школы

Администрация напомнила рязанцам правила зачисления первоклассников в школы. Об этом говорится на ее сайте.

Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в первый класс на 2017-2018 учебный год начнется 1 февраля с 9:00.

Подать заявление о приеме в первый класс можно:

Если родители подали заявление в электронном виде через ЕПГУ ранее 1 февраля, то им нужно подать его повторно в установленные сроки (подробную инструкцию по регистрации и подаче заявления в электронном виде через ЕПГУ опубликовали на сайте управления образования в разделе «Деятельность/Общее образование») и на сайтах школ города Рязани).

Информацию о количестве мест в первых классах общеобразовательного учреждения на новый учебный год, график приема граждан, перечень документов, необходимых для зачисления, разместят на информационных стендах в школах и на их сайтах.

До 1 июля в первый класс зачисляют детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Приказ издается в течение 7 дней после предоставления пакета документов непосредственно в школу.

Детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, начнут зачислять после 1 июля при наличии вакантных мест. Информацию о наличии свободных мест к этому времени разместят на информационных стендах и сайтах школ.

При отсутствии свободных мест в школе родители могут обратиться для рассмотрения этого вопроса в управление образования по адресу: улица Ленина, дом №45-а, кабинет №306.

Консультации по вопросам приема в общеобразовательные учреждения можно получить непосредственно в школах, а также у специалистов управления образования по телефону 25-64-72, ежедневно с 9.:0 до 13:00 и с 13:48 до 18:00.

Ранее опубликовали список улиц, которых прикрепят к строящейся школе в Песочне.


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