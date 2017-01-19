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16:09, 19 января 2017 713
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Рязанские общественники пожаловались на плохое состояние теплотрасс

Рязанские общественники пожаловались на плохое состояние теплотрасс

Общероссийский народный фронт проверил состояние тепловых сетей в Рязани. Об этом говорится в пресс-релизе «фронтовиков».

В микрорайоне Канищево в нескольких местах трубы проложили над землей на опорах. Жители дома №7 корпус 1 по улице Бирюзова рассказали, что уже несколько лет «отапливают воздух»: теплоизоляция на вертикально идущих участках местами отсутствует совсем, а на горизонтальных осталась только сверху.

«Кроме отсутствия теплоизоляции, из труб регулярно вырывается пар, замерзая коркой льда на деревьях. Многие жители нашего дома, особенно на крайних этажах, жалуются на недогрев в квартирах, мерзнут», — рассказала местная жительница Надежда Абашкина.

Отмечается, что такой же участок старой теплотрассы, проложенной вдоль дома №5 корпус 1 по улице Интернациональная, обновили зимой 2016 года.

Активисты сообщили о проблемных участках на воздушных теплотрассах в районе Сысоево, на улице Березовая, возле дома №34 корпус 3 по улице Высоковольтная, возле больницы №11 по улице Новоселов, в микрорайоне Недостоево.

«Мы видим, что состояние воздушных теплотрасс в городе оставляет желать лучшего. В настоящее время, когда население города платит весьма существенные суммы за центральное отопление, руководству организации, оказывающей в городе услуги по теплоснабжению, необходимо принять меры, чтобы потребители получали качественные услуги, а также исключить сверхнормативные потери», — заявил член регионального штаба ОНФ Сергей Тарасов.


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