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19:07, 19 января 2017 726
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«Первый канал» признал утечку «Шерлока» непреднамеренной ошибкой сотрудника

«Первый канал» признал утечку «Шерлока» непреднамеренной ошибкой сотрудника

Британский телеканал BBC признал утечку эпизода сериала «Шерлок» в сеть непреднамеренной. Об этом сообщил представитель «Первый канал», передает ТАСС.

«Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода четвертого сезона „Шерлока“. Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

Также «Первый канал» принес извинения Hartswood Films, BBC Worldwide и «фанатам „Шерлока“ по всему миру, пострадавшим в результате утечки».

«В продолжение объявления результатов расследования „Первый канал“, выявивших единичное и непреднамеренное нарушение правил безопасности со стороны одного из сотрудников, BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем», — заявили в BBC Worldwide.

В компании также поблагодарили «Первый канал» за проведенное оперативное расследование, отметив, что «мы считаем тему закрытой».

Ранее сообщалось, что BBC и «Первый канал» ведут расследования в связи с утечкой эпизода «Шерлока».

Последняя серия четвертого сезона сериала в русской озвучке нелегально появилась в интернете в субботу, 14 января. При этом официальный показ эпизода на российском телевидении состоялся в ночь на понедельник, 16 января.


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