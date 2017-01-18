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16:03, 18 января 2017 6 735
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Суд прекратил дело рязанского врача, сделавшего пациентку инвалидом

Суд прекратил дело рязанского врача, сделавшего пациентку инвалидом

Фото: Pixabay.com

Суд прекратил дело рязанского врача, сделавшего пациентку инвалидом. Об этом RZN.info сообщили в Кадомском районном суде в среду, 18 января.

Подсудимую признали виновной по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей) и прекратил уголовное дело из-за истечения сроков давности.

Данное преступление относятся к категории «небольшой тяжести», поэтому по истечении двух лет с момента совершения дело прекратили.

Напомним, вечером 16 ноября 2013 года в пункт скорой помощи Ермишинской ЦРБ обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на травму ноги. Дежурный хирург поставила неправильный диагноз, в результате чего девушка стала инвалидом.


© RZN.info

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