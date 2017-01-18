Лебедев вызвал Навального на дебаты

Дизанер Артемий Лебедев вызвал оппозиционера Алексея Навального на дебаты. Вызов последовал за критическими постами Лебедева и Навального в адрес друг друга, передает «
По словам Лебедева, Навальный ничем не отличается от мелкопоместных чиновников и будет плохим президентом. Навальный ответил на это тем, что Лебедев замешан в коррупции и сотрудничает с государством.
Навальный согласился на дебаты.
«Не могу правда не отметить иронию ситуации: Артемий Лебедев будет на дебатах защищать свой бизнес и, в определенном смысле, своих заказчиков — мэрию Москвы. Ту самую мэрию, которая тратит миллиарды рублей на содержание ручных СМИ и имеет свой телеканал. Только на этот телеканал нас с дебатами никогда не пригласят — запрещается», — написал оппозиционер.
Дебаты состоятся на телеканале «Дождь» 25 января в 18:00.