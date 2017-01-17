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19:47, 17 января 2017 1 334
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Приговор расстрелявшим рязанских грибников огласят 20 января

Приговор расстрелявшим рязанских грибников огласят 20 января

В пятницу, 20 января, в Рязанском областном суде огласят приговор расстрелявшим рязанских грибников.

Рассмотрение уголовного дела об убийстве и покушении на убийство супружеской пары в отношении Агджаева и двух его сыновей заканчивается, сообщили в пресс-службе органа.

Дело передали в облсуд в августе 2016 года. Тогда главный обвиняемый отказался от смягчения наказания. Второй согласился на домашний арест или залог на сумму от миллиона рублей, третьего выпустили под залог 500 тысяч рублей. Материалы дела составили 20 томов.

Напомним, обвиняемые расстреляли супружескую пару грибников 22 июля 2015 года на своем участке с коноплей.

Заподозрив, что супружеская пара обнаружила запрещенное растение, мужчины заставили спуститься их в яму, а затем расстреляли обоих. Женщину с тяжелыми травмами нашли через несколько дней, ее супруг скончался на месте.


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