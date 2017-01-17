Приговор расстрелявшим рязанских грибников огласят 20 января

В пятницу, 20 января, в Рязанском областном суде огласят приговор расстрелявшим рязанских грибников.
Рассмотрение уголовного дела об убийстве и покушении на убийство супружеской пары в отношении Агджаева и двух его сыновей заканчивается, сообщили в пресс-службе органа.
Дело
Напомним, обвиняемые
Заподозрив, что супружеская пара обнаружила запрещенное растение, мужчины заставили спуститься их в яму, а затем расстреляли обоих. Женщину с тяжелыми травмами нашли через несколько дней, ее супруг скончался на месте.