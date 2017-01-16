Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:37, 16 января 2017 600
 0    0

В Подмосковье простились с жертвами авиакатастрофы Ту-154

В Подмосковье простились с жертвами авиакатастрофы Ту-154

В Подмосковье на Федеральном военном мемориальном кладбище похоронили жертв крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Простились с 47 погибшими в авиакатастрофе, передает «РИА Новости».

Среди них члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник департамента культуры Антон Губанков и четверо журналистов, чьи родственники выразили желание о захоронении на военном кладбище. Ранее здесь же была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова. С погибшими пришли проститься министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов, члены правительства и Совета Федерации, депутаты Госдумы, родные, близкие и сослуживцы.

После похорон установили памятный камень, на месте которого позже появится скульптурная композиция.

Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония отпевания прошла в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.


© RZN.info

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:43, 16 января 2017
За неделю в Рязанской области родились четыре пары близнецов
18:19, 16 января 2017
Рейтинг «слитой» версии Шерлока стал самым низким за всю историю сериала
17:11, 16 января 2017
Рязанец пожаловался на сугробы на улице, об уборке которой отчиталась администрация 4
16:51, 16 января 2017
«Первый канал» начал расследовать причину утечки эпизода «Шерлока»
16:10, 16 января 2017
В Красноярске девушку в инвалидной коляске не пустили в ночной клуб 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 30 740
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 247
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 17 548
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 5
18:18, 8 января 2017 15 852
Ледяное царство. RZN.info публикует фоторепортаж замерзшей Рязани
15:47, 9 января 2017 14 568
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Детские каникулы для родителей – это…

Окончание опроса: 17.01.2017
Архив голосований
Форум