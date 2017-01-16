В Подмосковье простились с жертвами авиакатастрофы Ту-154

В Подмосковье на Федеральном военном мемориальном кладбище похоронили жертв крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Простились с 47 погибшими в авиакатастрофе, передает «
Среди них члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник департамента культуры Антон Губанков и четверо журналистов, чьи родственники выразили желание о захоронении на военном кладбище. Ранее здесь же была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова. С погибшими пришли проститься министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов, члены правительства и Совета Федерации, депутаты Госдумы, родные, близкие и сослуживцы.
После похорон установили памятный камень, на месте которого позже появится скульптурная композиция.
Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония отпевания прошла в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.