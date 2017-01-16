Появились подробности авиакатастрофы Boeing в Киргизии

Глава правительственной комиссии, вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сообщил подробности авиакатастрофы Boeing 747-400. По его словам, турецкий грузовой самолет совершал посадку в условиях плохой, но допустимой видимости, передает «
Вице-премьер отметил, что погодные условия позволяли самолету приземлиться: видимость при посадке борта была 325 метров. Специалисты предположили, что экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние.
«Он (самолет — прим. ред.) в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07:17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Погодные условия позволяли, до него приземлился пассажирский самолет, ночью посадку совершили 11 самолетов — и пассажирские, и грузовые», — рассказал Абулгазиев.
Напомним, самолет, выполнявший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул,