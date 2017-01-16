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8:18, 16 января 2017 3 236
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В Киргизии более 30 человек погибли при падении самолета

В Киргизии более 30 человек погибли при падении самолета

Фото: Pixabay.com

Грузовой Boeing 747 упал на поселок Дача около аэропорта Манас в столице Киргизии Бишкеке. По данным Минздрава Киргизии, в результате погибли 32 человека, передает ТАСС.

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в 7:00 по местному времени. Самолет Turkish Airlines следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в Бишкеке на дозаправку. Boeing разбился в полутора-двух километрах от взлетно-посадочной полосы.

Официальные причины случившегося пока неизвестны. В сообщении говорится, что самолет мог не вписаться в полосу из-за сильного тумана.

На месте падения лайнера разрушены 15 домов. Спасатели продолжают работу по поиску пострадавших. По сведениям ТАСС, число жертв может вырасти до 40 человек. На борту Boeing находились пять членов экипажа.


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