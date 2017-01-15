Создатели «Шерлока» попросили не распространять попавшую в сеть серию

Создатели британского сериала «Шерлок» попросили зрителей не распространять ссылки на финальную серию четвертого сезона. Она попала в сеть более чем за сутки до эфира, передает «
«Нам стало известно, что третью серию незаконно загрузили в интернет. Если она попадется вам, пожалуйста, не распространяйте ее», — написали в официальном твиттере сериала.
Продюсер сериала Сью Вертью попросила: «Пожалуйста, не распространяйте серию. У вас так хорошо выходило обходиться без спойлеров. Почти получилось».
Официальная премьера эпизода «Последнее дело» состоится в ночь с 15 на 16 января.
Напомним, серию «
We are aware that #Sherlock episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. #KeepMeSpoilerFree— Sherlock (@Sherlock221B) 14 января 2017 г.
Russian version of #Sherlock TFP has been illegally uploaded.Please don't share it. You've done so well keeping it spoiler free.Nearly there— sue vertue (@suevertue) 14 января 2017 г.