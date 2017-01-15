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14:54, 15 января 2017 427
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Создатели «Шерлока» попросили не распространять попавшую в сеть серию

Создатели «Шерлока» попросили не распространять попавшую в сеть серию

Создатели британского сериала «Шерлок» попросили зрителей не распространять ссылки на финальную серию четвертого сезона. Она попала в сеть более чем за сутки до эфира, передает «Медуза».

«Нам стало известно, что третью серию незаконно загрузили в интернет. Если она попадется вам, пожалуйста, не распространяйте ее», — написали в официальном твиттере сериала.

Продюсер сериала Сью Вертью попросила: «Пожалуйста, не распространяйте серию. У вас так хорошо выходило обходиться без спойлеров. Почти получилось».

Официальная премьера эпизода «Последнее дело» состоится в ночь с 15 на 16 января.

Напомним, серию «слили» в сеть в хорошем качестве, без логотипа и с дубляжом «Первого». Предположительно, утечка произошла из онлайн-сервиса телеканала.


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