Пользователи мессенджера WhatsApp могут читать чужие сообщения. К такому выводу пришел американский исследователь Тобиас Белтер. Наблюдения эксперт опубликовал в своем
Белтер обнаружил уязвимость в сквозном шифровании, которое появилось в сервисе в апреле 2016 года. По словам исследователя, приложение без ведома пользователя может сменить ключ шифрования. Обычно он меняется, когда человек потерял телефон, сменил номер или надолго ушел в оффлайн.
Кроме того, Бёлтер сообщил об уязвимости в Facebook, однако ему пришел следующий ответ: «Мы и раньше знали об этом. Пока мы менять ничего не собираемся». На данный момент ошибка все еще на месте.
WhatsApp — бесплатный кроссплатформенный мессенджер с поддержкой голосовой связи. В феврале 2014 года Facebook приобрел WhatsApp за 19 млрд долларов.