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22:11, 13 января 2017 720
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Пользователи WhatsApp могут читать чужие сообщения — эксперт

Пользователи WhatsApp могут читать чужие сообщения — эксперт

Пользователи мессенджера WhatsApp могут читать чужие сообщения. К такому выводу пришел американский исследователь Тобиас Белтер. Наблюдения эксперт опубликовал в своем блоге.

Белтер обнаружил уязвимость в сквозном шифровании, которое появилось в сервисе в апреле 2016 года. По словам исследователя, приложение без ведома пользователя может сменить ключ шифрования. Обычно он меняется, когда человек потерял телефон, сменил номер или надолго ушел в оффлайн.

Кроме того, Бёлтер сообщил об уязвимости в Facebook, однако ему пришел следующий ответ: «Мы и раньше знали об этом. Пока мы менять ничего не собираемся». На данный момент ошибка все еще на месте.

WhatsApp — бесплатный кроссплатформенный мессенджер с поддержкой голосовой связи. В феврале 2014 года Facebook приобрел WhatsApp за 19 млрд долларов.


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