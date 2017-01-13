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21:13, 13 января 2017 2 868
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На Солотчинском мосту столкнулись два автомобиля

На Солотчинском мосту столкнулись два автомобиля

На Солотчинском мосту столкнулись два автомобиля. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в пятницу, 13 января. В аварии никто не пострадал. Из-за ДТП образовалась пробка.

Фото Дмитрия Смирнова


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