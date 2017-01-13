На Солотчинском мосту столкнулись два автомобиля. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в пятницу, 13 января. В аварии никто не пострадал. Из-за ДТП образовалась пробка.
Фото Дмитрия Смирнова
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На Солотчинском мосту столкнулись два автомобиля. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в пятницу, 13 января. В аварии никто не пострадал. Из-за ДТП образовалась пробка.
Фото Дмитрия Смирнова
© RZN.info
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Если вина рязанки Ольги В. будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы (мошенничество в особо крупном размере) и штраф до одного миллиона рублей.