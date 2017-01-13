Минздрав назвал 28 спиртосодержащих лекарств, на которые могут ввести рецепты

В Минздраве составили список 28 спиртосодержащих лекарств, продажу которых без рецептов могут запретить. Названия препаратов не назвали, передает
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, 25 января проведет свое первое заседание экспертная группа, которая определит, какие из этих лекарств стоит перевести на рецептурный отпуск.
«Предлагаем отнести к лекарственным препаратам, по которым существует риск их употребления населением в качестве аналога (заменителя) алкогольной продукции, все лекарственные препараты, содержащие в составе действующего вещества спиртовой настой или экстракт лекарственных трав (растительного сырья). Например, настойки боярышника, шиповника, перца стручкового, женьшеня, пиона и другие», — прокомментировали в письме Росалкогольрегулирования в Минздрав.
Серьезные лекарства, такие как валокордин, не являются настоем, и под это определение не подходят.
Автор письма, начальник водного аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин, уточнил, что если такие лекарства продаются в упаковке больше 25 мг, «риск потребления их в качестве суррогатов значительно возрастает».
К таким лекарствам также относятся кожные антисептики и дезинфицирующие средства с содержанием спирта.
Ужесточение продажи спиртосодержащих средств стали обсуждать после трагедии в Иркутске. Из-за отравления «боярышником» погибли более 70 человек.