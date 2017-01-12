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19:46, 12 января 2017 1 364
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S как доллар. «Мегафон» покупает Mail.ru

S как доллар. «Мегафон» покупает Mail.ru

Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство ПАО «Мегафона» о покупке доли в холдинге Mail.ru Group. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, совет директоров «Мегафона» одобрил сделку по приобретению 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group в декабре прошлого года. Сумма сделки составит 740 млн долларов, ее планируется закрыть в I квартале 2017 года.


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