Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море

Специалисты полностью расшифровали черные ящики самолета Минобороны РФ Ту-154, разбившегося в конце декабря в акватории Черного моря, и смогли выяснить причину трагедии, передает
Согласно выводам экспертов Министерства обороны РФ, сделанным в ходе изучения данных самописцев, причиной крушения самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем 25 декабря стала ошибка второго пилота воздушного корабля. Также значительную роль в трагедии сыграли низкая высота полета и перегруз лайнера.
Согласно источнику, второй пилот Александр Ровенский допустил роковую ошибку, перепутав рычаг шасси с рычагом закрылок. Это и стало первопричиной гибели людей, направлявшихся в Сирию.
Когда экипаж заметил ошибку, было уже слишком поздно: перегруженному Ту-154 не хватило высоты для спасительного маневра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился, говорится в сообщении портала.
Напомним, Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На борту разбившегося самолета находились артисты ансамбля песни и пляски Минобороны, названного в честь Александра Александрова, журналисты, военные и члены экипажа. Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.