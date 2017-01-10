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9:20, 10 января 2017 2 363
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Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 1

Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море

Специалисты полностью расшифровали черные ящики самолета Минобороны РФ Ту-154, разбившегося в конце декабря в акватории Черного моря, и смогли выяснить причину трагедии, передает Life.

Согласно выводам экспертов Министерства обороны РФ, сделанным в ходе изучения данных самописцев, причиной крушения самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем 25 декабря стала ошибка второго пилота воздушного корабля. Также значительную роль в трагедии сыграли низкая высота полета и перегруз лайнера.

Согласно источнику, второй пилот Александр Ровенский допустил роковую ошибку, перепутав рычаг шасси с рычагом закрылок. Это и стало первопричиной гибели людей, направлявшихся в Сирию.

Когда экипаж заметил ошибку, было уже слишком поздно: перегруженному Ту-154 не хватило высоты для спасительного маневра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился, говорится в сообщении портала.

Напомним, Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На борту разбившегося самолета находились артисты ансамбля песни и пляски Минобороны, названного в честь Александра Александрова, журналисты, военные и члены экипажа. Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.


© RZN.info

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