Прио-Внешторгбанк устроил для партнеров новогодний фуршет и просмотр фильма «Викинг»

Прио-Внешторгбанк устроил для своих партнеров фуршет и просмотр фильма «Викинг» в четверг, 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.
«В фойе кинотеатра „Формула кино“ состоялся фуршет, где гостям были предложены эксклюзивные угощения от четырех рязанских ресторанов — „Боровница“, „Буфетъ“, „Бристоль“ и „Арагон“. Переход от стола к столу превратился в настоящую экскурсию по гастрономическому музею: например, про русскую кухню „Боровницы“ собравшимся рассказывал сам шеф-повар заведения. Завершилась встреча просмотром премьеры нашумевшего исторического фильма „Викинг“ с Данилой Козловским в главной роли», — рассказали в компании.
Благодаря этому вечеру, друзья Прио-Внешторгбанка получили возможность встретиться друг с другом накануне праздника и обменяться сотнями поздравлений с пожеланиями всех благ в новом 2017 году.