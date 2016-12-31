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15:29, 31 декабря 2016 618

Прио-Внешторгбанк устроил для партнеров новогодний фуршет и просмотр фильма «Викинг»

Прио-Внешторгбанк устроил для партнеров новогодний фуршет и просмотр фильма «Викинг»

Прио-Внешторгбанк устроил для своих партнеров фуршет и просмотр фильма «Викинг» в четверг, 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

«В фойе кинотеатра „Формула кино“ состоялся фуршет, где гостям были предложены эксклюзивные угощения от четырех рязанских ресторанов — „Боровница“, „Буфетъ“, „Бристоль“ и „Арагон“. Переход от стола к столу превратился в настоящую экскурсию по гастрономическому музею: например, про русскую кухню „Боровницы“ собравшимся рассказывал сам шеф-повар заведения. Завершилась встреча просмотром премьеры нашумевшего исторического фильма „Викинг“ с Данилой Козловским в главной роли», — рассказали в компании.

Благодаря этому вечеру, друзья Прио-Внешторгбанка получили возможность встретиться друг с другом накануне праздника и обменяться сотнями поздравлений с пожеланиями всех благ в новом 2017 году.


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«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

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