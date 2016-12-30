Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:12, 30 декабря 2016 853
 0    0

Рязанских букмекеров оштрафовали на 600 тысяч рублей

Рязанских букмекеров оштрафовали на 600 тысяч рублей

Букмекерскую контору ООО «Санторин» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте Железнодрожного районного суда в четверг, 29 декабря.

В ходе проверки установили, что пункт приема ставок ООО «Санторин» осуществлял деятельность в объекте жилищного фонда, а также в здании, в котором расположено медицинское учреждение. По результатам проверки в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, который направлен для рассмотрения в суд.

Судебный орган постановил, что проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах проходило с грубым нарушением условий лицензии.

ООО «Санторин» признано виновным во вменяемом административном правонарушении и ему назначено административное наказание в виде штрафа.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:59, 31 декабря 2016
В России начали встречать Новый год
15:29, 31 декабря 2016
Прио-Внешторгбанк устроил для партнеров новогодний фуршет и просмотр фильма «Викинг»
14:48, 31 декабря 2016
В 2017 году изменится пенсионный возраст для чиновников
13:54, 31 декабря 2016
В «Рязаньэнерго» подвели итоги конкурсов «Не влезай, убьет!-2» и «Электробезопасность: наука или искусство»
10:13, 31 декабря 2016
С 1 января россиян ждут изменения в сфере медицины
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:12, 27 декабря 2016 36 730
В первый подъезд дома на Осеннем переулке возвращается жизнь. Фоторепортаж
18:14, 17 декабря 2016 26 826
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
9:54, 23 декабря 2016 22 949
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
13:32, 20 декабря 2016 19 008
«Мое имя наводит ужас». Эксперты не сочли название ресторана «Есенин» аморальным 17
10:42, 29 декабря 2016 17 829
Улыбайтесь, господа. В пятницу на рязанские маршруты выйдут десять новых автобусов 3
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум