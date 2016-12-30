Рязанских букмекеров оштрафовали на 600 тысяч рублей

Букмекерскую контору ООО «Санторин» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили на
В ходе проверки установили, что пункт приема ставок ООО «Санторин» осуществлял деятельность в объекте жилищного фонда, а также в здании, в котором расположено медицинское учреждение. По результатам проверки в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, который направлен для рассмотрения в суд.
Судебный орган постановил, что проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах проходило с грубым нарушением условий лицензии.
ООО «Санторин» признано виновным во вменяемом административном правонарушении и ему назначено административное наказание в виде штрафа.