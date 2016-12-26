Рязанцам грозит штраф за незаконный сруб и продажу елок

Рязанцам грозит крупный штраф за незаконный сруб и продажу елок. Об этом сообщила
Нарушения выявили в ходе рейда на выходных, 13-25 декабря.
Полицейские пресекли торговлю двух елочных базаров — на улице Новоселов и на Окском шоссе.
«Из незаконного оборота изъяли 12 сосен», — говорится в сообщении.
16 рязанцев задержали, когда они незаконно рубили деревья в лесных массивах Шацкого, Шиловского, Ряжского, Касимовского, Ухоловского, Ермишинского, Кадомского и Клепиковского районом области.
Кроме того, в Ермишинском районе выявили факт незаконной перевозки ели.
В отношении нарушителей составили административные протоколы по части 1 статьи 8.28 КоАП РФ.