Минздрав призвал рязанцев уменьшить нагрузку на «скорую помощь»

Замминистра здравоохранения Олег Митин призвал рязанцев активно обращаться за неотложной медпомощью в поликлиники, чтобы уменьшить нагрузку на «скорую помощь». Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила
По словам Митина, что основная функция бригады «скорой» — оказывать экстренную медпомощь при состояниях, угрожающих жизни.
Замминистра подчеркнул, что при всех поликлиниках области работает служба неотложной помощи.
«В течение декабря рязанские бригады СМП обслужили 17 505 вызовов, что существенно превышает нормативную их нагрузку. Среднесуточная нагрузка на общепрофильную бригаду составляет 24 выезда», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что из-за этого увеличивается время ожидания «скорой».
Митин также акцентировал внимание рязанцев на продлении работы всех городских поликлиник: «Наши медорганизации работают в усиленном режиме. Врача на дом можно вызвать до 17 часов в течение шести дней недели, по воскресеньям работают дежурные врачи, которые тоже обслуживают вызовы на дом».