На Кубани подросток случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты. 12-летний мальчик выстрелил в сторону девочки, когда помогал отцу нести ружье, передает
Инцидент произошел в воскресенье, 25 декабря, недалеко от города Лабинска Краснодарского края. 34-летний мужчина пошел на охоту с детьми и дал на время сыну охотничье ружье.
Оружие случайно выстрелило в сторону девочки, которая шла сзади отца. Дробь попала ей в грудь. Девочка скончалась в больнице.
По данному факту следователи начали доследственную проверку.