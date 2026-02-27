Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
-1°
Сбт, 28
Вск, 01
ЦБ USD 77.12 0.65 27/02
ЦБ EUR 91.03 0.71 27/02
Нал. USD 77.35 / 77.29 27/02 11:45
Нал. EUR 91.00 / 91.98 27/02 11:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
469
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 024
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
579
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 216
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Выбор профессии: военный психолог
Сегодня профессия военного психолога является одной из наиболее востребованных специальностей среди военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Ведь от эффективности работы военных психологов зависит успешность выполнения боевых операций, предотвращение психоэмоциональных перегрузок личного состава, своевременное выявление проблем и поддержка морального духа солдат.

Сегодня профессия военного психолога является одной из наиболее востребованных специальностей среди военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Ведь от эффективности работы военных психологов зависит успешность выполнения боевых операций, предотвращение психоэмоциональных перегрузок личного состава, своевременное выявление проблем и поддержка морального духа солдат.

Что такое военный психолог?

Военная психология — это специализированная область психологии, изучающая психические процессы и поведение военнослужащих в условиях военной службы и боевых действий.

Специальность охватывает широкий спектр тем, включая стрессоустойчивость, командную динамику, лидерство и психологическую подготовку.

Военные психологи помогают военнослужащим справляться с трудностями службы, решают проблемы адаптации, мотивируют бойцов на выполнение поставленных задач, оказывают помощь в восстановлении после стрессовых ситуаций. Их задача состоит в поддержании психологической устойчивости подразделений и создании условий для поддержания боевой готовности армии.

Чтобы стать военным психологом, необходимо пройти специальное образование и получить соответствующий диплом. Одним из ключевых центров подготовки квалифицированных кадров в этой области является Институт Медицинского Образования при НАМО им. Н. А. Бородина, функционирующий при Национальном Академическом Медицинском Объединении (НАМО).

Обучение на военного психолога

Обучение на военного психолога проходит комплексно и включает теоретическое изучение психологии, физиологии человека, социальной психологии, методики проведения тренингов и тестов, этики профессиональной деятельности, основ военной педагогики и организационной психологии. Практическая подготовка осуществляется непосредственно в подразделениях Минобороны, медицинских учреждениях и научно-исследовательских центрах.

Процесс обучения делится на несколько этапов:

Этап первый: общая подготовка

Студенты получают базовые знания в области общей психологии, знакомятся с особенностями военно-психологической работы, изучают методы диагностики личностных качеств, мотивации и стресса. Особое внимание уделяется методикам профилактики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), формированию эффективных механизмов управления конфликтами и эмоциональному развитию личности.

Этап второй: специализация

На втором этапе студенты углубляют полученные ранее знания и осваивают специализированные направления: клиническая психология, консультирование, кризисная интервенция, психотерапия. Будущие военные психологи учатся выявлять симптомы тревожных расстройств, депрессии, агрессии, оценивать риски суицидального поведения и формировать стратегии поддержки командиров и подчиненных.

Этап третий: практика

Заключительный этап обучения предполагает прохождение стажировки в реальных условиях, участие в мероприятиях по повышению квалификации, освоение практических навыков оказания экстренной психологической помощи. Здесь будущие специалисты сталкиваются с реальными проблемами военнослужащих и закрепляют свои профессиональные компетенции.

Таким образом, выпускники Института медицинского образования имени Н. А. Бородина обладают всеми необходимыми компетенциями для успешной карьеры военного психолога. Они готовы профессионально решать самые разные задачи: от оценки морально-психологического состояния солдата до организации мероприятий по восстановлению боевого духа подразделения.

Выбор профессии военного психолога требует серьёзной ответственности, ведь речь идёт о поддержке и восстановлении человеческих ресурсов нашей армии.