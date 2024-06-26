Рязанцы рассказали, как появился музей шоколада и кто помог в его развитии

Однажды предприниматель и руководитель проекта «Сладкое наследие веков» Игорь Евсюхин изучал архивные документы. В них он нашел, что в конце 19 — начале 20 веков на улице Почтовой была кондитерская купца Николая Рудометкина.

Однажды предприниматель и руководитель проекта «Сладкое наследие веков» Игорь Евсюхин изучал архивные документы. В них он нашел, что в конце 19 — начале 20 веков на улице Почтовой была кондитерская купца Николая Рудометкина. В ней изготавливали десертный продукт — «конфект рязанский». Предприниматель заинтересовался информацией, стал читать про эти сладости и узнал, что рецепт десерта пришел к Рудометкину еще с более давних времен — периода Рюмина.

По легенде дворянин и меценат Гаврила Рюмина сделал «Рязанскую чоколаву» в 1820-х годах, прообраз молочного плиточного шоколада на сливочном масле и сухом молоке, и угостил им Александра I. А после смерти Гаврила, его сын Василий Рюмин передал рецепт Анри Нестле, который уже доработал рецепт «Рязанской чоколавы».

Эта «историческая подоплека» заинтересовала Игоря и сподвигла его создать музей истории рязанского шоколада в конце 2022 года. В нем подробно рассказывают об истории создания шоколада в Рязани, интересные факты об истории улицы Почтовой и названии самого города, учат готовить «Чоколаву» самостоятельно, а также в музее истории шоколада «Шокоруа» дают попробовать напиток «Чоколатль», который так сильно любил император Александр I.

Креативный директор рязанского музея шоколада Наталья Майзельс рассказала, что благодаря Центру «Мой бизнес», который входит в Агентство развития бизнеса, они уже второй год подряд подтверждают статус социального предприятия и рассказывают о забытых страницах истории нашего города. Статус также дает право получить господдержку в виде гранта на улучшение условий.

Музей истории рязанского шоколада в 2023 году получил грант, на который закупили кухонное оборудование для обеспечения гостей горячим питанием и шоколадные темперирующие машины. Как раз на них проводят мастер-классы и производят продукцию. Кроме того, ежегодно с помощью «Мой бизнес» музей размещает рекламу в лифтах, маршрутках и на больших экранах города.

Благодаря рекламе музей посетили за 2023 год более 15 тысяч человек. А за два года работы - около 30 тысяч человек. Игорь с Натальей строят масштабные планы: войти в тройку лучших музеев Рязани и в пятерку лучших достопримечательностей и развлечений города. А также им очень хочется, чтобы «Рязанская чоколава» продавалась как гастрономический сувенир и музей истории рязанского шоколада был знаком не только гостям города, но и жителям.Игорь и Наталья остались довольны, что они обратились в 2022 году в Центр «Мой бизнес», где их проконсультировали сначала по телефону: +7 (4912) 606-000. А после — в самом офисе по адресу: улица Каширина № 1б, 2 подъезд, 3 этаж.

Фото предоставлены Агентством развития бизнеса.