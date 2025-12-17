Запись на сделку только до 30 декабря: в Рязани внезапно ограничили выдачу семейной ипотеки

Конец 2025 года стал самым тревожным для тех, кто планировал брать семейную ипотеку. То и дело появляется информация о повышении ставки до 12%, а уже с 1 февраля родители смогут оформлять кредит только как созаемщики.

Из-за множества изменений в программе банки ограничили выдачу ипотеки и временно отменили запись на сделки с 1 января до установления новых условий. Это значит, что у Рязанцев остается меньше 2 недель, чтобы успеть купить квартиру на пока еще актуальных выгодных условиях.

Особенно стоит поторопиться тем, у кого ребенку скоро исполнится 7 лет или кто планировал приобрести еще одну квартиру по семейной ипотеке.

Так в новом корпусе жилого квартала Новые горизонты доступны 1-комнатные и семейные квартиры по ставке всего 3,5%. Например, 1-комнатную квартиру с просторной кухней-гостиной и увеличенным освещением можно приобрести с платежом всего 15 491 руб/мес.

А семейная квартира с мастер-спальней доступна по семейной ипотеке за 20 199 руб/мес.

Жилой квартал Новые горизонты особенно удобен для семей с детьми. Рядом уже есть действующие школа и садик, при этом еще один появится прямо на территории квартала. Детей также порадует современная детская площадка с Тропой здоровья, а мам — безбарьерный вход в подъезд и колясочные на 1 этаже.

