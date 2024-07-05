ВТБ впервые предлагает клиентам инвестировать в рынок премиальной недвижимости через покупку ЦФА с минимальным лотом 600 тысяч рублей

ВТБ предоставил квалифицированным инвесторам возможность приобрести финансовый инструмент, стоимость которого при погашении отражает динамику цены квадратного метра в премиальном жилом комплексе hideOUT. Данная возможность реализована посредством выпуска цифрового финансового актива (ЦФА). Начальная стоимость одного ЦФА — 600 тыс. рублей, общее количество ЦФА в обращении — 2500 штук.

Оборот выпускаемых ЦФА осуществляется на платформе «Мастерчейн», эмитент — застройщик группы Dominanta, проектное финансирование строительства осуществляет банк ВТБ. Риски банкротства застройщика или задержки сдачи объекта покрываются банковской гарантией ВТБ.

«Мы предлагаем клиентам новый финансовый инструмент, который значительно облегчает желающим получать отдачу на свои инвестиции в соответствии с динамикой изменения цен на премиальную недвижимость в Москве вход на этот рынок. Это достигнуто за счёт относительно небольшой стоимости одного лота — всего 600 тысяч рублей. Объём первого выпуска — 1,5 млрд рублей, и мы ожидаем высокий интерес инвесторов. Когда застройщик сдаст жилой комплекс, ЦФА будут погашены по рыночной стоимости квадратного метра, которая может расти как вместе с рынком столичной недвижимости, так и по мере приближения срока сдачи объекта в эксплуатацию», — отмечает руководитель дирекции цифровых финансовых активов ВТБ Сергей Рябов.

«В целях упрощения клиентского пути мы внедрили возможность подписания инвестором транзакций простой электронной подписью, поэтому клиенту остается только зарегистрировать на платформе, подтвердить статус квалифицированного инвестор и купить приглянувшийся ЦФА», — говорит директор по развитию бизнеса Мастерчейн Антон Лапенков.

Плановая дата погашения выпуска соответствует плановой дате решения о вводе ЖК в эксплуатацию — 30 июня 2026 года, предельная дата погашения — 14 июня 2031 года. Сумма выплат при погашении ЦФА будет равна публичному индексу SPBIHIDE, который рассчитывается из стоимости квадратного метра в реальных сделках, заключаемых застройщиком. При необходимости досрочно продать эти бумаги предусмотрена возможность их вторичного оборота.

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